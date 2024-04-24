الإمارات تبحث التعاون العسكري مع الصين

المصدر: بكين - وام

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بحث اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة ووفد من وزارة الدفاع، علاقات التعاون مع القوات الجوية الصينية.

ويزور اللواء العامري ووفد «الدفاع» جمهورية الصين الشعبية، حيث استهل الزيارة بلقاء الفريق أول تشانغ دينغ تشيوبا قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني وذلك في مقر وزارة الدفاع الصينية في بكين أمس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بمجالات التعاون العسكري المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

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