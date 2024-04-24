برعاية خالد بن زايد .. "زايد العليا" تنظم "المؤتمر الدولي للتوحد " 27 أبريل

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم “زايد العليا” بالتعاون مع شركة “أدنوك” وشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي، المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد، بدورته الـ12 خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الحالي، وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.

وقال سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المؤسسة للإعلان عن الحدث.. إن استضافة أبوظبي للمؤتمر الدولي الـثاني عشر للمستجدات في مجال العمل مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، تأتي انطلاقاً من نجاح النسخ السابقة للمؤتمر، واستكمالاً للنجاحات التي تحققت في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم ولاسيما الأشخاص ذوي التوحد".

وأضاف " نعمل على أن تتواصل هذه النجاحات من خلال هذا التجمع العالمي والذي يتم فيه تبادل الخبرات وعرض التجارب المثمرة، ووطرح ومناقشة القضايا المختلفة بشكل موضوعي وعلمي بما يُثري الخبرات والتجارب لجميع المشاركين والمتخصصين في هذا المجال ويدعم تطور الخدمات وأساليب الرعاية والتأهيل للأطفال والشباب والكبار من ذوي اضطراب طيف التوحد".

وأوضح سعادة عبد الله الحميدان ، أن “المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد”، يستهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعظيم الإفادة من الأبحاث العملية والدراسات الحديثة في هذا المجال، ويوفر الفرصة الحقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد الاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد.،

وقال " يعقد المؤتمر في دورته الحالية 20 جلسة تغطي أحدث المستجدات في أبحاث التوحد، ويتضمن أكثر من 40 ورشة عمل، و100 متحدث من 20 دولة متخصصون في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته".. مشيراً إلى أن تواجد هذا الكم من الخبراء والمشاركين يسهم في الخروج بتوصيات مفيدة ومؤثرة في مجال رعاية مصابي التوحد، وتوفير أفضل السبل للعلاج ومواصلة الدرب على طريق العمل الإنساني لتكون الإمارات مستدامة في صدارة رعاية كل الجوانب الإنسانية.

من جانبه ، قال الدكتور عبد الحميد عبد الحي عضو اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر " تم توجيه الدعوة لأشهر الأطباء والباحثين والمختصين للمشاركة في المؤتمر لعرض آخر المستجدات من البحوث والوسائل من أجل رعاية وعلاج حالات طيف التوحد بشتى أشكاله وأنواعه".

ودعا عضو اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها المجتمعية المستدامة لدعم ومساندة هذه الجهود لتواصل عطائها ولاستمرارية هذا المؤتمر سنوياً ليكون منارة علمية لفئة التوحد، ويقدم لهم أفضل السبل العالمية والتجارب الناجحة والحلول المفيدة.

ويسعى المؤتمر إلى تقديم المعرفة الأولى في نظرية وممارسة علاج التوحد إلى المجتمع الدولي، وتسريع نشر تدابير جديدة وفعالة وآمنة، طبية وتعليمية على حد سواء، لمساعدة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وإظهار البحوث والإنجازات المبتكرة في الطب الحيوي التي قد تساعد في تلبية الاحتياجات المختلفة في مرض التوحد.

إضافة إلى عرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع تجريبي فريد لتعليم الأطفال المصابين بالتوحد مبني على نموذج مبتكر للتعليم الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات المعرفية الخاصة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الأبحاث.

كما يهدف إلى تحقيق مهمة تعليمية قوية من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر والتواصل الإعلامي الواسع، وتشكيل مجموعات عمل لتنفيذ المشاريع الدولية في مجال البحوث والممارسة السريرية، فضلاً عن مناقشة الآليات والوسائل لتنفيذ بعض هذه النتائج في الممارسة الدولية، وتحديد نقطة انطلاق لتطوير الطب الحيوي بحثاً عن طرق التشخيص السريري للتوحد ونهج تدخل التوحد.

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