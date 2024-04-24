حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الـ 20 لمعرض ومؤتمر «ديهاد»

المصدر: دبي-رامي عايش

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام أمس فعاليات الدورة الـ 20 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، في مركز دبي التجاري، تحت شعار «الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.. نظرة نحو المستقبل».

وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بجولة في المعرض رافقه خلالها لوبو ميس بلوموند دوغو وزيرة التضامن والتماسك الاجتماعي ومكافحة الفقر في جمهورية كوت ديفوار، والسفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة ورئيس «ديساب»، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعدد من السفراء ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي المنظمات العالمية.

مشاركة واسعة

ومن المتوقع أن يستقطب «ديهاد» نحو 16000 مشارك وزائر من 154 دولة، وأكثر من 106 ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الرائدة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم بمشاركة نحو من 900 منظمة وجمعية خيرية ومؤسسة عاملة في الشأن الإنساني بالإضافة إلى 131 متحدثاً من المتخصصين في المجال الإنساني على مستوى العالم.

ويناقش برنامج المؤتمر والمعرض مواضيع حيوية من خلال 24 جلسة رئيسية بالإضافة إلى 144 ورشة مبتكرة توفر التدريب وتبحث في العديد من الآراء والحلول ذات الأهمية في مجال الدبلوماسية الإنسانية.

ويمتد برنامج عمل مؤتمر ديهاد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين، حيث سيتم التركيز على الأسباب التي تجعل من الدبلوماسية الإنسانية الوسيلة المثلى لحل الصراعات ودعم المتضررين من الكوارث، خاصة في ظل الدور الرياديّ الذي تقوم به دولة الإمارات في التصدي للتحديات العالمية، وكيفيّة تبنيها لنهج دبلوماسيّ إنسانيّ مستدام.

دور الدبلوماسيّة

ويركز «ديهاد» على دور الدبلوماسيّة الإنسانيّة العالميّة، وأهمية الشراكات الدولية والتعاون في التصدي للتحديات العابرة للحدود ويشمل المعرض أجنحة خاصة من دول الصين والدنمارك وماليزيا والنرويج وبولندا وأوزبكستان وزامبيا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلية والدولية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات والمؤسسات والهيئات.

واستهل حفل الافتتاح بكلمة للدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قالت خلالها: «في دولة الإمارات، لا نكتفي بتحقيق الإنجازات فقط، بل نسعى دومًا نحو المستقبل. ومؤتمر ديهاد لهذا العام يتماشى مع هذا المبدأ بعنوان «الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.. نظرة نحو المستقبل»، ولذلك ننظر إلى المستقبل الذي نتجه نحوه والأدوار التي يجب على الدبلوماسية الإنسانية أداؤها والقدرة على الوصول لموارد الطاقة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.»

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس منظمة «ديهاد» الإنسانية المستدامة: «في ديهاد، نتبنى نهجاً مختلفاً تجاه الجهود الإنسانية، حيث يكمن تركيزنا في التنبؤ بالاحتياجات الإنسانية المستقبلية لحماية الأرواح وسبل العيش. نحن نتولى المسؤولية عن العمليات في المناطق المتضررة ونضع استراتيجية للتنمية المستدامة لتوجيه الجهود الإنسانية المستقبلية.»

وفي كلمة له خلال الحفل قال راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «نتطلع من خلال هذه الدورة لديهاد إلى تحقيق المزيد من الشراكة الاستراتيجية التي تلبي طموحاتنا جميعا على الساحة الإنسانية، وتزيد من رصيد منظماتنا وتقوى أواصر التعاون بينها من أجل تعزيز المبادئ والقيم النبيلة التي نعمل من أجلها، وبحكم موقعنا في هذا الحدث الإنساني الكبير كشركاء أساسيين لن ندخر جهداً في تقديم كل ما من شأنه أن يحقق الأهداف المنشودة، ويلبي التطلعات، ويعزز الصلات بين منظماتنا من أجل مستقبل أفضل للدبلوماسية الإنسانية، وكلنا ثقة في تحقيق ذلك عبر التخطيط الجيد والتنسيق الأمثل من خلال هذا المؤتمر وفعالياته».

وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة: «منكم وبجهودكم نستطيع أن نتكاتف معاً لإيجاد الحلول المناسبة والبديلة، وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة على جميع الأصعدة والمستويات، بغض النظر عن حجم التحديات وطبيعتها، فنحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه» ونحن اليوم نجتمع جميعاً في هذا المؤتمر لنساهم في بناء مستقبل العمل الإنساني، والآمال كبيرة والطموحات أكبر والمستقبل واعد بتضافر الجهود وتعزيز التعاون العالمي وتوظيف دبلوماسية الخير من أجل العمل الإنساني. ونوجه تحية تقدير وعرفان إلى كل من يسعى إلى إبراز العمل الخيري والإنساني، وإلى كل من يحمل هذه المهمة والأمانة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، ليعم أثرها أرجاء العالم.»

جائزة ديهاد للإنجاز

وتم خلال حفل الافتتاح الإعلان عن جائزة ديهاد للإنجاز مدى الحياة والتي تم تقديمها سابقاً لأمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك بحضور نخبة من الخبراء والجمعيات والمنظمات الإنسانية كما تم تقديم جائزة ديهاد لأفضل شخصية دولية في مجال القيادة للأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي جان إيغلاند تكريماً لجهوده في المجال الإنساني.

أطفال ديهاد

وتضمن حفل الافتتاح أيضاً مبادرة «أطفال ديهاد» التي تستضيف الاطفال لإبراز مدى تفوقهم وذكائهم في قطاع العمل الانساني و الاستماع لآرائهم وأفكارهم حيث تم تنظيم جلسة نقاشية جمعت الأطفال للاستماع إلى آرائهم حول مواضيع إنسانية هامة مثل أهمية العمل الإنساني وضرورة مساعدة اللاجئين.

معرض دولي

وتقام دورة العام الحالي بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ – IECM والذي يوفر منصة تستقطب العاملين في مجالات إدارة الطوارئ والكوارث والأبحاث والإنقاذ، ليستعرضوا آخر الخدمات والتقنيات والمعدات المستخدمة لديهم ويقدموا للمشاركين المهتمين وذوي الصلة من مختلف القطاعات العديد من المنتجات والحلول والابتكارات المتعلقة بإدارة الطوارئ والكوارث.

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