«دبي الخيرية» تستعرض أحدث مشاريعها وخدماتها الإلكترونية

المصدر: دبي - رامي عايش

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تشارك «جمعية دبي الخيرية» في فعاليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2024، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، كراعٍِ ذهبي، لاستعراض أحدث مشروعاتها وإنجازاتها وخدماتها الإلكترونية المقدمة للمتعاملين تحت شعار «الابتكار والاستدامة في العمل الخيري».

كما تسعى الجمعية من خلال مشاركتها إلى تعزيز التفاعل والشراكات الحيوية مع المنظمات الإنسانية المشاركة، وبناء جسور للتلاقي والحوار بين العاملين في الشأن الإنساني.

تواصل

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: إن المشاركة تأتي في إطار مساعي «دبي الخيرية» لتعزيز التواصل والتعاون مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات المعنية بمخاطبة احتياجات المتضررين من الأزمات والكوارث، إضافة إلى تبادل المعرفة ومواكبة آخر التطورات والابتكارات في المجال الإنساني والإغاثي والتنموي، متخذة من جناحها فرصة مهمة للتلاقي والحوار البناء مع مختلف القيادات التي تهتم بالشأن الإنساني والإغاثي.

وأضاف: نستثمر هذه المنصة الإنسانية العالمية لتقديم لمحة موجزة عن أهم الإنجازات والمشاريع التنموية والإغاثية التي نفذتها الجمعية داخل الإمارات وحول العالم، حيث يزوّد جناح جمعية دبي الخيرية الزائرين بكل المعلومات والنشرات التي تقدم نبذة عن أنشطة الجمعية وبرامجها ومشروعاتها المختلفة على الساحة المحلية والدولية.

منصة إنسانية

وأشاد السويدي بمؤتمر ومعرض «ديهاد» الذي يمثل أكبر منصة إنسانية في المنطقة والعالم تجمع صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة، بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل أفضل. بما في ذلك تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية التي تعد من أهم الطرق في تحقيق السلام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت وما زالت سباقة في دعم العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.

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