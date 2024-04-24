189 مليون دولار قيمة مخزونات الإغاثة في مستودعات «دبي الإنسانية»

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف جوسيبي سابا، المدير التنفيذي لـ«دبي الإنسانية»، لـ«البيان»، عن توفر مخزون إغاثي استراتيجي في مستودعات «دبي الإنسانية» بقيمة 189 مليون دولار، مقابل 43.5 مليوناً في عام 2017.

ويشمل المخزون الإنساني الموجود حالياً: المستلزمات الطبية، ومعدات الخدمات اللوجستية مثل السيارات المصفحة ومركبات الإسعاف وقطع غيار السيارات الإغاثية وخزانات الوقود المتنقلة، واحتياجات الإيواء وقت الكوارث من خيام وغرف متنقلة وما شابهها، ومعدات الاتصال المتنقلة، والغذاء، والحماية، ومصادر للحصول على الماء ومستلزمات تعليمية.

وخلال مشاركة «دبي الإنسانية» في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» عبر منصة لها، استعرض المدير التنفيذي أبرز البيانات المتعلقة بحجم المخزون الإغاثي للمنظمات والهيئات والمؤسسات الإغاثية العالمية في «دبي الإنسانية» من خلال بنك البيانات اللوجستي الذي أطلق في العام 2017، الذي يرتكز على التتبع الآلي لتحركات موادّ الإغاثة انطلاقاً من البيانات الجمركية من الموانئ والمطارات ونقاط الدخول الأخرى، بهدف تزويد المجتمع الإنساني العالمي بمعلومات عن الموقع المحدّد لمواد الإغاثة الأساسية مثل الغذاء والدواء والمأوى.

وأوضح سابا أن بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، يوفر إمكانية الوصول إلى معلومات محدثة عن توافر مواد الإغاثة من حيث الكمية والموقع وملكيتها وحركتها، ممّا يمكّنهم من التخطيط لعملهم والاستجابة وفقاً لذلك.

وأكد أن الارتفاع الملحوظ في حجم المواد الإغاثية الموجود حالياً في مستودعات الأعضاء من المنظمات والهيئات والمؤسسات الإغاثية، يعكس ثقة المجتمع الإنساني في دبي، وقدرتها على تلبية احتياجات مثل هذه الكيانات وقت الأزمات والكوارث، لا سيما وأن «دبي الإنسانية» تتميز بموقع استراتيجي في الإمارة، يعتبر همزة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يسمح لأعضاء «دبي الإنسانية» الوصول في غضون 4 ــ 8 ساعات إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر.

توزيع قيمة المخزون

وأوضح سابا أن المستلزمات الطبية تأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمتها من القيمة الإجمالية للمخزون الإنساني الحالي، بواقع 56.4 مليون دولار، تليها معدات الخدمات اللوجستية بقيمة 55.7 مليون دولار، ثم مستلزمات الإيواء بقيمة 33.4 مليون دولار، و15.2 مليون دولار لمعدات الاتصالات المتنقلة وقت الطوارئ والأزمات المختلفة، ثم 13.5 مليون دولار للمساعدات الغذائية، و7 ملايين لأدوات الحماية، و5.6 ملايين لمعدات ومتطلبات الحصول على المياه، و 2.3 مليون درهم لمستلزمات التعليم.

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