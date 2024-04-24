وزير الدفاع المجري يزور مجموعة «إيدج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت «إيدج»؛ المجموعة المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس، كريستوف سالاي- بوبروفينسكي، وزير الدفاع المجري، ضمن زيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لـ«إيدج» ومرافقها في أبوظبي. وكان في استقباله حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج».

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة في مرافق التصنيع التابعة لـ«إيدج» في مجمع توازن الصناعي، قبل الاجتماع مع فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة «إيدج»، لمناقشة فرص التعاون الصناعي وتبادل المعرفة.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود المستمرة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع معدلات النمو المتبادل في القطاعات الرئيسية، وتعزيز موارد التجارة غير النفطية، التي شهدت معدلات زيادة بثلاثة أضعاف منذ عام 2019.

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