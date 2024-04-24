«نسائية دبي» تستعرض أبرز المبادرات بخطة 2024

المصدر: دبي- البيان

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عقدت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، اجتماعها السنوي برئاسة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وسيدات السلك الدبلوماسي، والدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية، وممثلات وزارة تنمية المجتمع، وممثلي هيئة تنمية المجتمع بدبي، وأسرة الجمعية، حيث تم التطرق إلى أبرز المبادرات بخطة الجمعية لعام 2024.

وافتتح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لرئيسة الجمعية، رحبت فيها بالحضور، وثمنت الدور الريادي والحضاري للقيادة الرشيدة في رعاية الأسرة والمرأة والطفل. واختتمت الكلمة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولكل من ساند ودعم مسيرة الأداء لتحقيق الغايات المنشودة والأهداف السامية للدولة تعزيزاً لمنظومة الهوية الوطنية.

وصادق الاجتماع على محضر الاجتماع السابق لعام 2022، وإطلاع الحضور على التقرير المالي والإداري لعام 2023، والإعلان عن أسماء عضوات مجلس الإدارة، وتم فتح باب الحوار لتقديم الاقتراحات دعماً وتعزيزاً لمسيرة العمل المجتمعي البناء.

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