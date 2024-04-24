ملايين مستفيد من 50 مبادرة مجتمعية أطلقتها «طرق دبي»5.2

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تنفيذ 50 مبادرة مجتمعية وتطوعية خلال 2023 استفاد منها 5 ملايين و235 ألفاً و778 شخصاً داخل الدولة وخارجها.

وتنوعت محاور المبادرات ضمن مواضيع التنمية المجتمعية والهوية الوطنية، التي نُفِّذَت مع مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات شاركت في تقديم الدعم لتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الهيئة، في ترسيخ العمل المجتمعي ونشر روح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.

وقال راشد عبدالكريم الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «إن الهيئة حرصت على ربط محتوى وأهداف كل مبادرة بالخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ــ 2030 والقيمة المؤسسية التي تتماشى معها، والمرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعاون والسمعة، والتنافسية والقيادة والعمل الجماعي، إضافة إلى مبادئ التسامح والسعي إلى تحقيق الريادة».

حملات

وأضاف «بلغ أكبر رقم للمستفيدين من المبادرات الخيرية العالمية 5 ملايين مستفيد من حملة المليار وجبة، إلى جانب مبادرة كسوة خير التي استفاد منها 60 ألف شخص ومبادرة وسيلة الخير، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، إضافة إلى حملة رمضان أمان التي استهدفت أكثر من 100 ألف مستفيد ومشروع إفطار صائم الذي أسهم في مساعدة 3 آلاف شخص».

وأردف: «من المشاريع المستدامة للهيئة منذ عام 2018، توزيع الهيئة الحافلات المدرسية في دول عديدة منها تنزانيا، حيث استفاد منها 10 آلاف طالب وذلك من خلال استخدام الحافلات، فضلاً عن 10 آلاف و585 طالباً في تايلاند أما في أوغندا، فقد استفاد 1,475 طالباً من الحافلات التي تبرعت بها الهيئة، وحصل 556 طالباً في مصر على تبرعات عبارة عن فصول دراسية، إضافة لمساهمة الهيئة في مبادرة سقيا الأمل وذلك من خلال التبرع بحفر 10 آبار».

وأوضح أن قيمة تعزيز التعاون تمثلت في مبادرات تستهدف فئة أصحاب الهمم في المجال الرياضي ومنها مبادرة توفير حافلات لبطولة فزاع الدولية الرابعة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم 2023 وبلغ عدد المستفيدين منها 1500 رياضي، ومبادرة المشي لدعم متلازمة داون، ودعم معرض «بازار مركز راشد لأصحاب الهمم».

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