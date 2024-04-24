ولي عهد الفجيرة ووزراء ومسؤولون يعزون في وفاة محمد بن غانم المري

المصدر: دبي ــ البيان

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قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن غانم علي المري، شقيق سعيد بن غانم علي المري، ووالد كل من: غانم وأحمد محمد بن غانم المري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص مواساته لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعيان البلاد.

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