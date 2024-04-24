رواندا تتعرف إلى أفضل تجارب العمل الحكومي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وفداً من حكومة جمهورية رواندا، ضمن زيارة رسمية هدفت للتعرف إلى تجارب العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأفضل الممارسات المطبقة في الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي، للاستفادة منها وتوظيفها في دعم جهود التطوير والتحديث الحكومي في رواندا.

ترأس الوفد، إيف إيريكواندا السكرتير الدائم لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار، وضم مسؤولين وقيادات حكومية من مكتب رئيس جمهورية رواندا، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وهيئة مجتمع المعلومات.

قصص النجاح

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات أسست نموذجاً متميزاً للشراكات العالمية الإيجابية، القائمة على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وقصص النجاح بين الحكومات، تجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوسيع مجالات التعاون والشراكة في تحديث العمل الحكومي مع مختلف دول العالم، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمعات.

وقال: إن وفد حكومة رواندا تعرف خلال الزيارة على أفضل التجارب والنماذج المتقدمة التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، كما تم بحث سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل معرفية، إذ اجتمع الوفد الزائر مع عبدالله ناصر لوتاه، وبحث الاجتماع مجالات التعاون ومحاور الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي التي تشكل جزءاً أساسياً من الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماعات مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية، استعرضت تجارب الإمارات في مجالات التنافسية والإحصاء، وبناء القدرات الحكومية، كما تعرف الوفد الرواندي على تجربة مؤسسة دبي للمستقبل.

واطلع الوفد على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصميم وإطلاق أول مسرعات حكومية من نوعها عالمياً وتعرف على نموذج عمل المسرعات، وعلى تجربة الإمارات في تطوير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، ومنهجية الحكومة في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات، وتوجهاتها في تعزيز الابتكار الحكومي، إضافة إلى منظومة قياس وتقييم الأداء الحكومي.

جولات معرفية

كما أجرى الوفد زيارات وجولات معرفية للاطلاع على تجارب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومراكز الخدمات الحكومية، ومؤسسة نور دبي، والمدرسة الرقمية، ومختبر الروبوتات، ومكتبة محمد بن راشد.

يذكر أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإدوارد نجيرينتي رئيس وزراء جمهورية رواندا، شهدا توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية رواندا، اتفاقية شراكة في مجالات تحديث العمل الحكومي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، في تعاون هادف لمشاركة الخبرات والتجارب الناجحة التي طورتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات العمل الحكومي المستقبلي، وأفضل الممارسات في تعزيز التميز المؤسسي وجودة العمل والابتكار الحكومي وتطوير الخدمات.

وتغطي الشراكة 6 محاور عمل، تشمل القيادات وبناء القدرات، والخدمات الحكومية، والبرمجة، والتنافسية والإحصاء، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي.

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