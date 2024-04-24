1000 جراح عالمي يبحثون في دبي زراعة المفاصل

المصدر: دبي - وام

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تنطلق في دبي، بعد غدٍ الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، الذي يعقد بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لجراحي الحوض والركبة، والجمعية الآسيوية لجراحة وتبديل المفاصل، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، بحضور 1000 جراح عالمي في مجال زراعة المفاصل.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر أن الدورة الحالية لهذا الحدث ستركز على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي، وسيتم خلالها عرض حالات صعبة لمناقشتها، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل.

وأضاف الدكتور الطرابيشي أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة المفاصل من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام، مؤكداً أن هذا الحدث يحتل مركز الصدارة على مستوى المنطقة؛ إذ يتيح التواصل والتفاعل بين الشركات الموردة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

وقال الدكتور محمد معاذ عدي رئيس المؤتمر، إن عدد المحاضرين وصل إلى 69 محاضراً إقليمياً ودولياً من 14 دولة، فيما بلغ عدد المحاضرات 120 محاضرة ستقدم خلال 21 جلسة علمية، إضافة إلى 35 بحثاً علمياً و5 ورش عمل عملية، و3 ندوات للقطاع الصناعي، و13 بحثاً علمياً للأطباء والأطباء المقيمين تغطي المجالات كافة

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