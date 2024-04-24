دبي تستضيف «المؤتمر العالمي للاتصالات في الأزمات» 14 مايو

المصدر: دبي- البيان

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كشفت الجمعية العالمية للاتصالات الحرجة «TCCA» عن الأجندة الرئيسة للنسخة الاستثنائية من المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل.

ويوفر الحدث العالمي الرائد فرصة مثالية لممثلي الهيئات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وقادة الفكر للتواصل مع المصنعين والموردين والمبتكرين فضلاً عن الانخراط في سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات الملهمة والنقاشات الهادفة بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء البارزين في مجال الاتصالات الحرجة من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة وآسيا وأوروبا.

وقال كيفن غراهام، الرئيس التنفيذي للجمعية: «الاستعدادات جارية على قدمٍ وساق للتأكد من جهوزيتنا لضمان تقديم نسخة استثنائية بكل المقاييس للمعرض والمؤتمر العالمي، ويسرنا أن نعلن عن جدول الأعمال والأجندة الخاصة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي سيشهدها المؤتمر.

ومع مشاركة أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصالات الحرجة، فإننا على ثقة بأن النسخة القادمة من المؤتمر التي ستستضيفها دبي ستسهم في إرساء معايير جديدة من التميز لتغدو مثالاً يحتذى به لجميع الدورات المستقبلية».

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار «تعزيز أمن المجتمع والقطاع - التواصل شريان الحياة»، عروضاً تقديمية رئيسية وحلقات نقاش واجتماعات وحوارات تفاعلية. ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 120 شركة رائدة في مجال الاتصالات المتخصصة مثل «إيرباص» و«ليوناردو» و«موتورولا سوليوشنز» ومؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، و«نوكيا» و«إيه تي أند تي» و«إريكسون» و«فيرست نت» و«سيبورا» وغيرها من الشركات والمؤسسات البارزة.

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