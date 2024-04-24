«القابضة» و«الاستثمار العماني» يباشران العمل في صندوق «جَسور»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «القابضة» (ADQ)؛ شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني، الذراع الاستثمارية لسلطنة عُمان، ممثلاً بمجموعة (إذكاء)، أمس، عن البدء الفعلي للعمل في صندوق «جَسور»، وتفعيل الاستثمارات المباشرة في الشركات التقنية الناشئة العاملة في القطاع التقني، وذلك بقيمة 180 مليون دولار أمريكي.

ويركز الصندوق على الاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة والناشئة، وذلك بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في عام 2022.

ويأتي تأسيس الصندوق انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في شركات التكنولوجيا المبتكرة بسلطنة عُمان، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة في دول المنطقة الأخرى مع التركيز على شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع بقطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والتكنولوجيا النظيفة، وقطاع الأغذية والزراعة، والخدمات اللوجستية، خصوصاً التي تمتلك نماذج أعمال ناجحة، في مختلف مراحل تأسيسها.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، بهذه المناسبة: يأتي إطلاق صندوق (جَسور) في إطار الشراكة الاستراتيجية التي بدأت في عام 2022 بين «القابضة» (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني ممثلاً بمجموعة (إذكاء)، في خطوة مهمة تعكس التزامنا بتنفيذ استثمارات نوعية تسهم في توفير آفاق جديدة عبر مختلف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، ونتطلع إلى ترسيخ التعاون مع شركائنا في جهاز الاستثمار العُماني، لتعزيز الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين».

من جانبه، قال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: يجسّد إطلاق صندوق (جَسور) نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع «القابضة» (ADQ)، نمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنمو، وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي».

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء الإمارات، أن صندوق «جَسور» سيستهدف ويدعم جميع المبتكرين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقد تتخطاهما إلى دول أخرى، وأشار إلى أن الصندوق الذي تم إطلاقه اليوم خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك في أبوظبي يستهدف أفضل التقنيات للاستثمار فيها، مؤكداً أن هذا الصندوق سيشكل رافداً كبيراً لجميع الشباب الطموح الساعي إلى دخول الأسواق، وأوضح أن صندوق «جَسور» مخصص للاستثمار في تقنيات المستقبل وهو الثاني الذي يُطلق في سلطنة عمان، وأن الصندوق الجديد يكتسب زخماً من خلال الشراكة الإستراتيجية مع «القابضة» (ADQ)، كما أكد وجود نية لدى جهاز الاستثمار العُماني وبعد نجاح الصندوق الثاني، إطلاق صندوق ثالث ورابع وخامس.

بدوره، أشار المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة (إذكاء)، إلى أن صندوق جسور يأتي مكملاً لجهود المجموعة في استثمارات رأس المال الجريء، حيث سيركز على الاستثمار في المشاريع التقنية الحديثة والناشئة والمتقدمة، وسيعطي فرصة للشباب العُماني لتطوير منتجاتهم وإيجاد الفرص للتوسع بمشاريعهم نحو العالمية.

الجدير بالذكر أن «القابضة» (ADQ)، وجهاز الاستثمار العُماني، كشفا في عام 2022 عن مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين.

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