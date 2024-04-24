«عون كلباء» تستقطب 1000 متطوع ومتطوعة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقطبت حملة «عون كلباء» التطوعية المجتمعية أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة لمساندة جهود دعم المتضررين من تبعات الظروف الجوية التي واجهتها الدولة أخيراً.

وعمل أهالي مدينة كلباء بيد واحدة مع الجهات المختلفة لتقديم العون والمساعدة للمتضررين بما يجسد حكاية أبهى صور للتلاحم الإنساني والاجتماعي، إذ شهد (مجلس ضاحية الفريش) مقر انطلاق الحملة التي تستمر لليوم الرابع على التوالي، تفاعلاً كبيراً من الداعمين والمتطوعين لتوفير السلع الغذائية واللوجستية للمتضررين من المواطنين والمقيمين.

وتعود فكرة الحملة إلى هلال سيف عبيد الكندي وزوجته عائشة الرئيسي بتوحيد الجهود الفردية في دعم ومساندة المتضررين من المنخفض الجوي في إطار منظومة عمل جماعي تحت مسمى «حملة عون كلباء»، انطلاقاً من حس المسؤولية المجتمعية للأفراد، ووجدت الفكرة دعماً وموافقة فورية من مركز شرطة كلباء.

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