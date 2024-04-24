شرطة عجمان تكثف جهودها للحد من تداعيات المنخفض

المصدر: عجمان - البيان

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تقف شرطة عجمان في الصفوف الأمامية للمشاركة في إدارة الحدث وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، حيث نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان خطة شاملة للتعامل مع التحديات التي أوجدها المنخفض.

وقد سارعت شرطة عجمان، منذ بداية تأثيرات المنخفض إلى التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين الطرق وسحب المياه المتراكمة، وتنظيم حركة السير لتجنب الازدحام والحوادث، وقد أظهرت الفرق الميدانية كفاءة عالية في التعامل مع الحالات الطارئة، ما أدى إلى تقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح.

وقال النقيب راشد بن حمدان النعيمي، رئيس فريق الأزمات والكوارث بمركز شرطة النعيمية الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان، إن فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية تواصل مهامها في تأمين الطرق وأماكن تجمعات المياه والأودية وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.

وأكد النقيب راشد أن القيادة العامة لشرطة عجمان، ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، لم تكتفِ بالجهود الأمنية والتنظيمية فحسب، بل وزعت الوجبات الغذائية على السكان العالقين في المناطق المتأثرة، وقد لقيت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من قبل المجتمع، ما عزز الروابط بين الشرطة والمواطنين.

وختاماً أشاد النعيمي بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات والمؤسسات ووعي الجمهور ودوره الإيجابي، مؤكداً أن العمل الجماعي هو السبيل لتجاوز الأزمات والحفاظ على النظام والأمان.

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