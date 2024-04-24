«الإمارات للفضاء» تناقش تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الوكالة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في قطاع الفضاء الوطني وأبرز المشروعات الاستراتيجية التي تديرها الوكالة لتطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة معالي فيصل البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمران شرف، وسعيد الزحمي، وعلي النيادي، ويوسف حمد الشيباني، ومسعود شريف، والمهندسة أمل الحمادي، والمهندس محمد الكربي، والمهندس سالم بطي القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وإبراهيم القاسم نائب المدير العام.

جهود

وفي مستهل الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بجهود معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، لتطوير قطاع الفضاء الوطني على مدار الفترة الماضية، ومساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية التي رسخت مكانة وريادة دولة الإمارات على خارطة الفضاء العالمية.

وأكد أحمد الفلاسي الحرص على تعزيز حضور الدولة على خارطة الفضاء الدولية، من خلال مواصلة بناء وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجالات علوم الفضاء، والعمل على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع شركائنا على المستويات المحلية والدولية في تنفيذ المهام الفضائية الكبرى بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الرامية إلى تحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية.

وقال: إن الاستثمار في مجال الفضاء هو استثمار في مستقبل الأمة ومستقبل أبنائها، حيث يمثل هذا القطاع الحيوي محركاً يدفع عجلة الابتكار، ويخلق فرصاً جديدة ومتنوعة للنمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على ترسيخ مكانة الدولة وتنافسيتها في كافة المجالات.

آفاق جديدة

وقال سالم بطي القبيسي: «نطمح لمواصلة التوسع في مشاريعنا الاستكشافية في الفضاء العميق لفتح آفاق جديدة لدراسة هذا الكون الفسيح، إلى جانب استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية وتدريبها وتطوير مهاراتها في المجالات والعلوم الفضائية المختلفة، بما يضمن استدامة قطاع الفضاء الوطني ونموه على المديين القريب والبعيد»،

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بتنظيم لوائح وتشريعات قطاع الفضاء الوطني، كما اطلع على خطة الوكالة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش اللازمين لضمان الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مستجدات

واستعرض الاجتماع، مستجدات مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المهمة الأولى من نوعها لدراسة سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي والتي ستستمر على مدار 13 عاماً مقسمة على مرحلتين؛ الأولى لمدة 6 سنوات وتركز على تطوير وتصميم المركبة الفضائية، وتمتد المرحلة الثانية لمدة 7 سنوات بهدف استكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات لأول مرة عن سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، ثم تنتهي بالتحليق الأخير والهبوط على الكويكب السابع «جوستيشيا».

كما ناقش الاجتماع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» والذي أسهم في رفد المجتمع العلمي الدولي بأكثر من 4.1 تيرابايت من المعلومات عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ عبر مركز البيانات العلمية الخاص بالمهمة، ونشر أكثر من 270 ورقة علمية.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع تطوير وبناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء وتزويدها بالتدريب والتأهيل اللازم بما يعزز تنافسيتها، وبحث سبل تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية ودعم الشركات الإماراتية الناشئة.

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