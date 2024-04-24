«محمد بن راشد للإسكان» تطلق معرض التصميم ومواد البناء 16 مايو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن موعد انطلاق معرض الديكور والتصميم ومواد البناء - ديكوبيلد 2024 الحدث الأضخم في الدولة لدعم المستفيدين من الخدمات الإسكانية وأحد أهم المعارض المتخصصة بالديكور والتصميم ومواد وحلول البناء، والذي يمتد على مدى 4 أيام، من 16 إلى 19 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض أكبر مشاركة منذ انطلاقه لنخبة من العارضين من هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب كبرى شركات مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، فضلاً عن المؤسسات التمويلية، وشركات تنفيذ التصميم الداخلي والحدائق والأثاث والمطابخ والإضاءة والمصاعد والسيراميك وشركات خدمات البيوت الذكية.

وأكد هيثم الخاجة مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة، أن ديكوبيلد 2024 يمثل منصة رائدة لدعم مسيرة التطوير والاستدامة في قطاع الإسكان وفرصة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأفراد والشركات في مجال البناء والتشييد والتصميم والاستشارات الهندسية ومواد البناء، كما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها المؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير منظومة الإسكان الموجّه إلى المواطنين، وتوفير مسكن ملائم يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز