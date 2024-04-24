100 متحدث من 20 دولة في مؤتمر مستجدات أبحاث التوحد 27 أبريل

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم المؤسسة بالتعاون مع شركة «أدنوك» وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي، المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد، بدورته الـ12 خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الحالي، وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.

وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة: نسعى لتواصل هذه النجاحات من خلال هذا التجمع العالمي، والذي يتم فيه تبادل الخبرات وعرض التجارب المثمرة، وطرح ومناقشة القضايا المختلفة بشكل موضوعي وعلمي بما يُثري الخبرات والتجارب لجميع المشاركين والمتخصصين في هذا المجال، ويدعم تطور الخدمات وأساليب الرعاية والتأهيل للأطفال والشباب والكبار من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد وتعظيم الإفادة من الأبحاث العملية والدراسات الحديثة في هذا المجال، ويوفر الفرصة الحقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد الاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بحالة التوحد.

وقال: يعقد المؤتمر في دورته الحالية 20 جلسة تغطي أحدث المستجدات في أبحاث التوحد، ويتضمن أكثر من 40 ورشة، و100 متحدث من 20 دولة متخصصين في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته. مشيراً إلى أن تواجد هذا الكم من الخبراء والمشاركين يسهم في الخروج بتوصيات مفيدة ومؤثرة في مجال رعاية مصابي التوحد، وتوفير أفضل السبل للعلاج ومواصلة الدرب على طريق العمل الإنساني لتكون الإمارات مستدامة في صدارة رعاية كل الجوانب الإنسانية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد عبد الحي، عضو اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر: تم توجيه الدعوة لأشهر الأطباء والباحثين والمختصين للمشاركة في المؤتمر لعرض آخر المستجدات من البحوث والوسائل من أجل رعاية وعلاج حالات طيف التوحد بشتى أشكاله وأنواعه.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها المجتمعية المستدامة لدعم ومساندة هذه الجهود لتواصل عطائها ولاستمرارية هذا المؤتمر سنوياً ليكون منارة علمية لفئة التوحد، ويقدم لهم أفضل السبل العالمية والتجارب الناجحة والحلول المفيدة.

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