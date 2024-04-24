«إرادة» يحتفل بتخريج 34 متعافياً من الإدمان

المصدر: دبي - نورا الأمير

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احتفل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أخيراً، بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد استكمال 34 منتسباً من أصل 77 من مرضى الإدمان، الذين التحقوا بالبرنامج لهذا العام، حيث تضمن البرنامج الذي قدم على مدار أربعة أشهر برامج مختلفة لأصحاب الإرادة في العيادات الداخلية والخارجية.

وتعد هذه الدفعة الخامسة للبرنامج العلاجي والتأهيلي لمركز إرادة والذي انتسب إليه عدد 238 حالة منذ إطلاقه في عام 2022، وتم تخريج عدد 101 مريض بنسبة 42 % من أصل 238 منتسباً للبرنامج. وأثنى محمد فلكناز رئيس مجلس إدارة المركز، على الإنجازات التي حققها المركز منذ افتتاحه في علاج وتأهيل المرضى، حيث يقع على عاتق مراكز العلاج في الدولة إعداد برامج علاجية فعالة تضمن استدامة رحلة التعافي لأصحاب الإرادة.

وقال عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي للمركز، لـ»البيان»، إن برنامج العلاج شمل جلسات جماعية وفردية وأسرية مكثفة لجميع الملتحقين في البرنامج، تختلف في معدلها بحسب حالة المريض والخطة العلاجية المرصودة لها، حيث إن هذه الجلسات العلاجية يتم تقديمها لهم على مدار 4 أشهر متواصلة بالإضافة إلى فحوصات دورية للمرضى للتأكد من استمرارهم في الخطة العلاجية المقررة لهم.

وأشار إلى أن برنامج الماتركس من البرامج المعروفة عالمياً والتي تعتمد على منهج علمي متخصص، حيث يضمن أساليب علاج معتمدة مثل العلاج المعرفي السلوكي وبرنامج المقابلات التحفيزية والعلاج الأسري.

وأثنت الدكتورة أماني هارون الرشيد مدير الإدارة الطبية، في كلمتها، على جهود المتعافين في الالتزام بالبرنامج العلاجي ومساندة أسرهم لهم خلال رحلة العلاج وتشجيعهم على الاستمرار في التعافي بتطبيق جميع المهارات التي تم التدرب عليها خلال فترة البرنامج، بالإضافة لمساعدة المختصين لتلقي الدعم لمواجهة أي تحديات تواجههم في طريق التعافي، كما أكدت أهمية النجاح في اجتياز هذه الفترة العلاجية لأن مريض الإدمان يكون خلالها أكثر عرضة للانتكاسات.

ولفتت إلى أن برنامج العيادات الخارجية للمركز «بنوعيه الجزئي والمكثف» سيستمر بتأهيل مجموعات متتالية من المنتسبين إليه من أصحاب الإرادة وتخريجهم كل أربعة أشهر على مدار العام بعد إتمامهم الجلسات المطلوبة والالتزام بالخطة العلاجية الموضوعة لهم.

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