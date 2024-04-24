زيارة طلابية للأدلة الجنائية بشرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، زيارة لجامعة «دي مونتفورت» في دبي، إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لتمكين الطالبات من الاطلاع على مختلف تخصصات العلوم الجنائية وتطبيقاتها العملية.

وتأتي الزيارة في إطار مبادرة أرض «المواهب» التي ينظمها مجلس طلبة الجامعات والكليات بهدف تعريف الطلبة على التخصصات العلمية في شرطة دبي، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كيفية تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها في الجامعات والكليات على الواقع العملي، وتوفير فرص تعلم تفاعلية لهم تعزز التفكير النقدي والتطبيق العملي للمفاهيم الأكاديمية في المستقبل.

كما هدفت الزيارة إلى تمكين الطالبات من التفاعل مع المُختصين في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفهم التحديات التي يواجهونها وأهمية الأدوار التي يلعبونها في حفظ الأمان وتطبيق العدالة.

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