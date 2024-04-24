شرطة دبي تكرم شاباً لأمانته في تسليم مقتنى ثمين

المصدر: دبي - البيان

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كرمت شرطة دبي الشاب محمد أمير محمد الذي عثر على مُقتنى ثمين على شاطئ جميرا، وحرص على تسليمه إلى الشرطة السياحية لتوصيله إلى صاحبه.

وأكد المقدم محمد عبد الرحمن نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة أن تكريم الشاب يأتي لأمانته، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات من أجل تسليمها لأصحابها، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات.

ودعا أفراد المجتمع اتخاذ الشاب محمد أمير محمد قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة، لافتاً في الوقت ذاته إلى إمكانية استفادة أفراد المجتمع من خدمة المفقودات والمعثورات الذكية المتوفرة في مراكز الشرطة الذكية «SPS» على الشواطئ، في تسليم المعثورات التي يجدونها، بما يُسهل عملية تسليمها إلى أصحابها بعد إبلاغهم عن فقدانها.

وتقدم الشاب محمد بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مبادرتها بتكريمه، مشيراً إلى أن التكريم يعتبر حافزاً للجميع للحرص على الأمانة وإعادتها لأصحابها.

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