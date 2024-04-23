رئيس الدولة يستقبل وزيري الدفاع الأسترالي والداخلية الألباني

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي ريتشارد مارليس نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا.

وبحث سموه ووزير الدفاع الأسترالي ــ خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ـ مجالات التعاون المشترك بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة.. معالي تاولانت بالا وزير الداخلية في جمهورية ألبانيا الذي نقل إلى سموه تحيات معالي إيدي راما رئيس الوزراء الألباني وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار .. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى رئيس الوزراء الألباني وتمنياته لبلده والشعب الألباني الصديق مزيداً من النماء والتقدم.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من خبرات دولة الإمارات وتجاربها المتقدمة في هذا الشأن وذلك في إطار اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين.

حضر مجلس قصر البحر كل من..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين وضيوف الدولة.

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