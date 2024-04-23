"طرق دبي": 5 ملايين و235 ألف مستفيد من 50 مبادرة مجتمعية في 2023

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تنفيذ 50 مبادرة مجتمعية وتطوعية خلال 2023 استفاد منها 5 ملايين و235 ألفاً و778 شخصاً داخل الدولة وخارجها، وقد تنوعت محاور المبادرات ضمن مواضيع التنمية المجتمعية والهوية الوطنية، التي نُفِّذَت مع مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات شاركت في تقديم الدعم لتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الهيئة، في ترسيخ العمل المجتمعي ونشر روح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.

وفي السياق ذاته، قال راشد عبدالكريم الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق المواصلات: "حرصت الهيئة على ربط محتوى وأهداف كل مبادرة بالخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030 والقيمة المؤسسية التي تتماشى معها، والمرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعاون والسمعة، والتنافسية والقيادة والعمل الجماعي بالإضافة إلى مبادئ التسامح والسعي إلى تحقيق الريادة".

وأضاف الملا: "بلغ أكبر رقم للمستفيدين من المبادرات الخيرية العالمية 5 ملايين مستفيد من حملة (المليار الوجبة)، إلى جانب مبادرة (كسوة خير) التي استفاد منها 60 ألف شخص ومبادرة (وسيلة الخير) حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، بالإضافة إلى حملة (رمضان أمان) التي استهدفت أكثر من 100 ألف مستفيد ومشروع (إفطار صائم) الذي ساهم في مساعدة 3 آلاف شخص".

واستطرد الملا، قائلاً: "ومن المشاريع المستدامة للهيئة منذ عام 2018، اهتمت الهيئة بتوزيع الحافلات المدرسية في دول عديدة منها تنزانيا حيث استفاد منها 10 آلاف طالب وذلك من خلال استخدام الحافلات، فضلاً عن 10 آلاف و585 طالباً في تايلند. أما في أوغندا، فقد استفاد 1,475 طالباً من الحافلات التي تبرعت بها الهيئة، وحصل 556 طالباً في جمهورية مصر على تبرعات عبارة عن فصول دراسية، بالإضافة لمساهمة الهيئة في مبادرة (سقيا الأمل) وذلك من خلال التبرع بحفر 10 آبار".

وأوضح الملا، أن قيمة تعزيز التعاون تمثلت في مبادرات تستهدف فئة (أصحاب الهمم) في المجال الرياضي ومنها مبادرة توفير حافلات لبطولة (فزاع الدولية الرابعة عشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم 2023) وبلغ عدد المستفيدين منها 1500 رياضي، ومبادرة المشي لدعم متلازمة داون، ودعم معرض (بازار مركز راشد لأصحاب الهمم)، والمساهمة في تقديم الدعم للأبطال الرياضيين من فئة أصحاب الهمم ومشاركتهم في البطولات المحلية والعالمية.

كما حرصت الهيئة على تضمين الجانب التوعوي والاجتماعي لفئة أصحاب الهمم من خلال تنفيذ ورشة توعوية عن كيفية التعامل والتواصل مع أصحاب الهمم من خلال لغة الإشارة، كما شاركت الهيئة في الدورة الخامسة لمعرض (اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023) والذي يعرض أهم الابتكارات من مختلف الشركات العالمية لمساعدة أصحاب الهمم.

وأفاد الملا، أن إجمالي المبادرات التطوعية التي نفذتها الهيئة في 2023 (21) مبادرة شارك فيها 1,258 متطوعاً من خلال 5,066 ساعة تطوعية في مبادرات مختلفة منها (مبادرة تراحم) و(وسيلة الخير) و(حملة الإمارات نظيفة) و(زراعة أشجار القرم).

كما شارك المتطوعون في فعاليات رمضانية متنوعة منها (المجلس الرمضاني) و(المير الرمضاني) و(حملة رمضان أمان) ومبادرات خاصة بعيدَي الفطر والأضحى وهي (كسوة العيد) و (توزيع العيدية) و (فرحة عيد). وتوسعت مشاركتهم في (منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2023) و (مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة).

ومن المبادرات التي سجلت ارتفاعاً في أعداد المستفيدين، المبادرات الثقافية والترفيهية ومنها مشاركة الهيئة في "مهرجان طيران الإمارات للآداب" حيث وفرت الهيئة حافلات ووسائل نقل بحري لزوار المهرجان لنقل المشاركين في الحدث من المؤلفين والناشرين، فضلاً عن توزيع بطاقات للمتطوعين.

ونظمت الهيئة في شهر القراءة 5 مبادرات وهي: مبادرة تأليف الكتب ونشر مقتطفات عن فوائد القراءة للموظفين من خلال الموقع الداخلي للهيئة، واستهدفت تلك المبادرات موظفي الهيئة، كما نُظِّمَت ورشُ عمل لطلبة الجامعات عن أهمية القراءة العامة وتقديم عروض مرئية عن كيفية إعداد وكتابة البحوث، أما المبادرات الترفيهية، فقد تضمنت تنظيم رحلات ترفيهية إلى مختلف المواقع الثقافية والتراثية في إمارة دبي ومنها متحف المستقبل ومدينة أي إم جي الترفيهية.

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