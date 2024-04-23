حمدان بن محمد: دبي برؤية محمد بن راشد تسير في خطى ثابتة لتكون أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تسير برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خطى ثابتة لتكون أفضل مدن العالم في الجاهزية للمستقبل والاستباقية، وتحويل التحديات إلى فرص ومشاركة جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع شكّلت نموذجاً تكاملياً ملهماً.

وترأس سموه، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث ثمّن الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية في التعامل مع تبعات الحالة الجوية الاستثنائية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الجهود والإجراءات المتكاملة التي تم اتخاذها للتعامل الميداني مع الحالة الجوية وتداعياتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز