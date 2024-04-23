منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم، فعاليات النسخة 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2024 (جيسيك جلوبال) في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المعرض أكبر حدث من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني بزيادة بنسبة 50% عن الدورة الماضية، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20 ألف زائر من 130 دولة، وتمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين وأهلاً بضيوف دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": افتتحنا اليوم فعاليات النسخة 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2024 (جيسيك جلوبال) في مركز دبي التجاري العالمي".

وأضاف سموه: "يشهد الحدث الذي يُعتبر أكبر حدث من نوعه على مستوى المنطقة مشاركات من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني بزيادة بنسبة 50% عن الدورة الماضية، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20 ألف زائر من 130 دولة، وتمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين وأهلاً بضيوف دبي".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز