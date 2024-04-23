المؤتمر السابع لطب الاسرة يشهد مشاركات تخصصية واسعة

المصدر: البيان

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شهدت فاعليات اليوم الاول للمؤتمر السابع لشعبة الإمارات لطب الأسرة المنعقد في المركز التجاري العالمي في دبي والذي يستمر حتى 24 ابريل الجاري مشاركات تخصصية واسعة وحضوراً لافتاً لعدد من الشخصيات القيادية في الهيئات الصحية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والى جانب مجموعة واسعة من الخبراء والأطباء والمعنيين بقطاع الرعاية الصحية الاولية وطب الأسرة.

واستهلت الدكتورة وديعة الشريف رئيس شعبة الإمارات لطب الأسرة فعاليات المؤتمر بكلمة ملهمة رحبت خلالها بجميع المشاركين في المؤتمر من قادة الجهات الحكومية والمتخصصين في الرعاية الصحية ورواد الفكر في القطاع، مؤكدة على دور الحدث في ترسيخ الالتزام للنهوض بمجال طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية في المجتمع. واستعرضت برنامج المؤتمر الحافل الذي سيسعى إلى إثراء معارف المتخصصين في الرعاية الصحية لتقديم أرفع الخدمات وأجودها لجميع أفراد المجتمعات. كما أشادت بالإنجازات السباقة التي أحرزتها دولة الإمارات في المجال الطبي، والتي فتحت أبواباً واسعة نحو ترسيخ دعائم الممارسات الطبية المبتكرة على أرض الدولة ووضعتها في مكانة ريادية كمركز للتقنيات السباقة التي من المتوقع أن تدفع نحو تحول نوعي في مشهد الرعاية الصحية. وشددت الدكتورة وديعة في كلمتها على دور الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والفرص التي تقدمها هذه التقنيات للارتقاء بكفاءة القرارات السريرية، وتحسين رعاية المرضى، وتبسيط عمليات الرعاية الصحية، بما ينسجم مع أهداف مئوية الإمارات 2071، والتي تدعو لإدخال هذه التقنيات الثورية في مسارات العمل السريري لخلق منظومة ديناميكية للابتكار، بشكل يضع الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول كل من يحتاجها.

واستعرض الدكتور محمد فرغلي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس اللجنة العلمية لشعبة الإمارات لطب الأسرة، أحدث المستجدات حول "برنامج إجادة" الذي يعد أحدث أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في أكثر الدول تقدماً، وأطلقته هيئة الصحة بدبي، حيث يعتمد البرنامج في تنفيذه على تقنية الذكاء الاصطناعي التي من خلالها يتم تحديد الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ومنها على سبيل المثال السكري وضغط الدم وغير ذلك وفي حالة اكتشاف الذكاء الاصطناعي أياً من الأمراض المزمنة لدى شخص ما أو كان الشخص أساساً مريضاً فإن الذكاء الاصطناعي يحدد المرضى الأكثر تعرضاً لمضاعفات المرض ومن ثم يتم التدخل المبكر لمنع المضاعفات أو الحد منها.

وقدم الدكتور إيدي نيدهام مدير البرنامج والرئيس الأكاديمي لبرنامج الإقامة في طب الأسرة بمستشفى أدفيرت هيلث وينتر بارك في الولايات المتحدة الأمريكية محاضرة هامة استعرض خلالها أبرز 10 مستجدات طبية قائمة على الأدلة العلمية لعام 2024.

وشهد المؤتمر أيضاً العديد من المناقشات والحوارات الملهمة حول مواضيع حيوية مثل عدوى الجهاز التنفسي، وهشاشة العظام، وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، والنقرس، واضطرابات الجهاز الهضمي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وغير ذلك من الموضوعات الهامة في طب الأسرة وقطاع الرعاية الصحية عموماً.

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