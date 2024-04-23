محمد بن راشد: عمان عمق وسند للإمارات .. والإمارات عمق وسند لعمان

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وأكد سموه أن عمان عمق وسند للإمارات .. والإمارات عمق وسند لعمان.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بموقع «إكس»: التقيت اليوم أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أثناء زيارته الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة .. علاقاتنا تاريخية .. أخوّتنا متجذرة .. اقتصاداتنا مترابطة .. ومستقبلنا واحد بإذن الله . عمان عمق وسند للإمارات .. والإمارات عمق وسند لعمان .. نسأل الله أن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين.. ويحفظ البلديْن .. ويوفقنا جميعاً في مسيرتنا لبناء مستقبل أفضل للجميع .

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