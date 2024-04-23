مستشفى التأهيل التخصصي يوفر رعاية صحية متطورة في قطاع التأهيل الطبي

المصدر: البيان

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مستشفى التأهيل التخصصي يقود ركب التطور في قطاع التأهيل الطبي بقيادة الرئيس التنفيذي د. مشعل القاسمي .

لطالما شكل مستشفى التأهيل التخصصي بقيادة رئيسه التنفيذي حجر الزاوية في تطوير قطاع التأهيل الطبي في أبو ظبي و الامارات ، وذلك بفضل السعي الدؤوب نحو التميز والالتزام الصارم بالابتكار، مما مكّنه من تحقيق قفزات نوعية في قطاع الرعاية الصحية. إلى هذا اإلرث الغني يُنظم مستشفى التأهيل التخصصي، بالتعاون مع مركز هيلث شيلد الطبي مبادرات مبتكرة لتعزيز الرعاية ، وتهدف هذه المبادرات إلى الارتقاء بقطاع رعاية المرضى مع التركيز على التميز واالبتكار والتعامل الانساني. وباعتبار مستشفى التأهيل التخصصي من الرواد في قطاع التأهيل الطبي وخدمات إعادة التأهيل المكثف للحالات ما بعد الاصابات الحرجة فإنه يحرص دوماً على توفير رعاية خاصة لكل مريض تتجاوز معايير الرعاية الطبية التقليدية، ويسعى المستشفى ومركز هيلث شيلد الطبي من خلال الشراكات الاستراتيجية والمنهجيات المبتكرة لضمان توفير رعاية صحية استثنائية تتناسب والاحتياجات الفردية لكل مريض. بفضل الرؤية المستنيرة للرئيس التنفيذي د. مشعل القاسمي فإن مستشفى التأهيل التخصصي ومركز هيلث شيلد الطبي ماضيان نحو مستقبل يتلقى فيه كل فرد أعلى مستويات تطوير معايير الرعاية الصحية لجميع المرضى ، تمهيداً للرعاية والدعم و لتبني المزيد من النجاحات والتميز فإن مستشفى التأهيل التخصصي يسعى جاهداً وبالتوافق مع رؤية الامارات الساعية في مجال الرعاية الصحية الرائدة، كنموذج للابتكار والتطور في المنطقة، ويعمل المستشفى بنجاح على توفير الدعم الصحي والاسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية بفضل التزامه الجاد بالابتكار والشراكات المثمرة والتحسين المستمر.

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