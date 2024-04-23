الطرق والمواصلات: إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية.

ودونت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": " إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية".

وكانت هيئة الطرق والمواصلات أعلنت عن عدم توقف مترو دبي في محطات أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، والطاقة.

كما نوهت لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي القادمين من محطة سنتربوينت، أنه سيتم تبديل القطار أو توجيه الحركة إلى الحافلات عند وصول الركاب إلى محطتي الخليج التجاري والخيل لتنقلهم للمحطات التالية بسهولة ويسر.

وشكرت الهيئة الطرق والمواصلات مستخدمي مترو دبي على التعاون والتفهّم خلال الظروف الحالية، وتدعتهم لتجنب استخدام المترو في أوقات الذروة و التخطيط للرحلات مسبقاً، واستخدام وسائل المواصلات العامة الأخرى أو محطات المترو البديلة المعلن عنها حتى عودة جميع المحطات للعمل بشكل طبيعي.

وكانت الهيئة أعلنت أمس أنه نظراً لاستمرار الجهود للتعامل مع التأثيرات على بعض محطات المترو، فيوجد تغييرات في زمن التقاطر على الخط الأحمر لمترو دبي، ولن يتوقف المترو في محطات أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، والطاقة.

#حالة_الطرق: إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية. تابعوا حساباتنا للاطلاع على آخر المستجدات. #هيئة_الطرق_و_المواصلات — RTA (@rta_dubai) April 23, 2024

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