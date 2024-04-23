رئيس الدولة وسلطان عمان يشهدان إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، والانتقال به إلى آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من الخير والازدهار لعلاقات البلدين، حاضراً ومستقبلاً.. وذلك في إطار زيارة دولة، التي يقوم بها جلالة سلطان عمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

شملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان - خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي - مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة.. إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم. حضر المراسم عدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.. كما حضرها الوفد المرافق لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

مأدبة عشاء

من جهة ثانية، أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس ــ في قصر الوطن في أبوظبي ــ مأدبة عشاء، تكريماً لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.. وذلك في إطار زيارة دولة، التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل سموه مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق والضيوف، خلال المأدبة، الأحاديث الودية، التي تعبّر عما يربط البلدين من أواصر أخوية متينة، وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها.

حضر المأدبة كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، بجانب عدد من الشيوخ والوزراء وسفراء دولة الإمارات السابقين لدى سلطنة عمان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. كما حضر المأدبة الوفد المرافق لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

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