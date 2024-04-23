محمد بن زايد: علاقاتنا بعمان تاريخية بنسيج خاص وتجمعنا أعمق الأواصر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان علاقات تاريخية بين أشقاء تجمعهم أعمق أواصر القربى والجوار والمصير المشترك، وأنها علاقات بنسيج اجتماعي وثقافي خاص، وتميزها الروابط العائلية الوثيقة وحسن الجوار وعلاقات تعاون وتكامل فاعلين.

وأكد سموه خلال جلسة المباحثات مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات حرص الإمارات على استثمار كل الفرص لتطوير العلاقات.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مسار مهم وداعم للعمل الأخوي المشترك، مضيفاً: «لا تزال طموحاتنا متواصلة في استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها».

واستعرض الجانبان مختلف أوجه العلاقات والعمل الخليجي المشترك، وأهمية تعزيزه في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبّر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عن الارتياح الكبير للشراكة الاستراتيجية البناءة بين البلدين.

وشهد الجانبان إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات شملت الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

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