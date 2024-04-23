«طرق دبي» تطور «خدمات 360» في النقل البحري

المصدر: دبي - وام

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بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التعاون مع سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بهدف تحسين وتطوير آلية «خدمات 360» الخاصة بخدمات النقل البحري في الهيئة، من خلال الربط الإلكتروني بنظام سلطة دبي البحرية للخدمات المقدمة للجمهور، المتمثلة في التأجير قصير المدى للرصيف البحري لتمكين القوارب الخاصة من الرسو في المحطات البحرية لفترات قصيرة دون مبيت.

وتمثلت أولى خطوات هذا التعاون في توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وسلطة دبي البحرية، وقعها الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، ونيابة عن هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم: يهدف عمل السلطة البحرية إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية بالشأن البحري في إمارة دبي في سبيل تجسيد رؤيتها الطموحة، المتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، مؤكداً أن السلطة تسعى إلى توسيع الأطر العملية ووضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل المبادرات البحرية الخضراء بما ينسجم مع القوانين المحلية والدولية من أجل إيجاد بيئة بحرية آمنة ومناسبة لإدارة العمليات التشغيلية وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها.

وأعرب بهروزيان عن سروره لتوقيع هذه المذكرة مع سلطة دبي البحرية، مؤكداً الحرص المستمر لهيئة الطرق والمواصلات على التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الإمارة لتطوير وتحسين خدماتها المتعلقة بالنقل البحري والخدمات الأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف إسعاد متعامليها والارتقاء بمستوى رضاهم عن هذه الخدمات.

ومن الأهداف الأخرى التي تسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تحقيقها تحسين خدمات ترخيص الوسائل البحرية المسجلة لدى سلطة دبي البحرية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وتحسين خدمات ترخيص طاقم الوسائل البحرية المسجلة لدى سلطة دبي البحرية من خلال الحصول على بيانات فحص النظر من نظام هيئة الطرق والمواصلات وتوفير وتبسيط إجراءات الربط بين الطرفين لتسهيل الإجراءات على الإدارات المعنية بهدف الحصول على بيانات المتعاملين، إضافة إلى بيانات الوسائل البحرية المسجلة وتوفير الخدمة للمتعاملين.

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