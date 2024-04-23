«تريندز» يشارك بمؤتمر أفريقي في كينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المؤتمر الأول للمنظمة العالمية لاستطلاعات الرأي - فرع أفريقيا، والذي أقامته المنظمة في مدينة مومباسا الكينية، تحت عنوان «من أجل مستقبل مستدام.. الدروس المستفادة من استطلاعات الرأي في أفريقيا»، من 15 إلى 18 أبريل الجاري.

وتمحور المؤتمر حول أهمية استطلاعات الرأي باعتبارها أداة ضرورية في توجيه التنمية المستدامة، خاصةً في وقت تعددت فيه التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما سعى المؤتمر إلى استكشاف الطرق التي توفرها استطلاعات الرأي في تحديد أولويات التنمية، ورصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور محمد فريد عزي، المستشار العلمي لإدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، ورقة بحثية بعنوان «مواقف شباب المغرب العربي نحو الإصلاح والتغيير»، موضحاً أن جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً يشكلون نحو 30% من سكان شمال أفريقيا، ويمتلكون رغبة كبيرة في إصلاح مجتمعاتهم والنهوض بأوطانهم.

وأضاف أنه لغرض التحقق من رغبة شباب شمال أفريقيا في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، جرى تحليل بيانات واسعة مستمدة من استطلاعات الرأي للبارومتر العربي، وخلص التحليل إلى أن نسباً عالية من الشباب ترغب في إدخال إصلاحات على النظام الاقتصادي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الإيجابية في التغيير.

وأشار الدكتور عزي إلى أنه على عكس الفكرة السائدة بأن الشباب لا يتمتع بنضج سياسي وأنه يرغب في تغيير آني، كشفت البيانات أن معظم الشباب يطمحون إلى تغيير تدريجي، مبيناً أن الاستطلاعات توصلت أيضاً إلى أن افتقار الشباب إلى القيادة الواضحة والبرنامج المتماسك للتنمية المجتمعية، ما أدى إلى التهميش، ونتج عن ذلك العزوف عن المشاركة السياسية واللامباليات بالشأن العام، كما تفاقمت ظاهرة الهجرة إلى أوروبا.

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