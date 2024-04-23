محمد الشرقي يؤكد أهمية الأعراس الجماعية في تعزيز التلاحم المجتمعي

المصدر: الفجيرة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، العرس الجماعي الذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة على مستوى الدولة، بمشاركة 20 عريساً من أبناء الفجيرة، في قلعة الفجيرة.

حضر العرس الجماعي الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة حرص قيادة دولة الإمارات على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والتأكيد على قيمة الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وبناء أسر متماسكة يحظى أفرادها بحياة هانئة ومستقرة.

وهنّأ سموه العرسان المشاركين في العرس الجماعي بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم السعادة والاستقرار.

كما أشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للعرس الجماعي على مستوى التنظيم والتعاون لإدخال الفرحة والسرور على المشاركين في العرس. حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي.

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