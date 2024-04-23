حاكم أم القيوين وولي عهده يحضران العرس الجماعي بحصن فلج المعلا

المصدر: أم القيوين - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، العرس الجماعي الذي أقيم في حصن فلج المعلا، لعدد من أبناء الوطن، برعاية ديوان الرئاسة.

وهنّأ صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين، العرسان وذويهم، متمنيين لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية، وإنشاء أسر مستقرة قائمة على المودة والرحمة، تعزز قوة المجتمع.

كما حضر الحفل، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، والضيوف المدعوين وذوي العرسان.

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