محمد بن سعود يشهد عرساً جماعياً

المصدر: رأس الخيمة -وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، عرساً جماعياً ضم 17 عريساً في القرية التراثية بمنطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، والذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة على مستوى الدولة.

حضر العرس عدد من الشيوخ والمسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة وأبناء القبائل وذوي العرسان والمدعوين.

وأعرب العرسان عن فرحتهم وسعادتهم بحضور سمو ولي عهد رأس الخيمة ومشاركتهم أفراحهم، وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى سموه على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.

وشاركت الفرق الشعبية بأهازيجها وشلاتها التي غمرت الحضور بمشاعر الفرح والبهجة والسرور، فيما ألقيت القصائد الشعرية التي عبرت عن المناسبة، وأشادت بدعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لبدء حياة ملؤها السعادة والسكينة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز