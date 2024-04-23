حاكم عجمان: الأعراس الجماعية تسهم بتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، حفل الزفاف الجماعي لـ 19 شاباً من المواطنين بإمارة عجمان، ضمن العرس الجماعي الذي أقيم على مستوى الدولة، لعدد من أبناء الوطن، برعاية ديوان الرئاسة.

وأكد سموهما خلال حضورهما الحفل في متحف عجمان، حرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، بالمواقف الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ودعمهم للأعراس الجماعية، لما تمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها، لتكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، تسهم في تشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات، وتقلل نفقات الزواج.

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