محمد بن زايد: الإمارات وعمان أشقاء تجمعهم أعمق أواصر القربى والمصير المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، الذي بدأ زيارة دولة أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان علاقات بين أشقاء تجمعهم أعمق أواصر القربى والجوار والمصير المشترك، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتطويرها ودفعها إلى الأمام بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز قاعدة مصالحنا المشتركة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، أمس، حيث قال سموه: «سعدت بلقاء أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق في أبوظبي. العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان علاقات بين أشقاء تجمعهم أعمق أواصر القربى والجوار والمصير المشترك، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتطويرها ودفعها إلى الأمام بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز قاعدة مصالحنا المشتركة. وإن شاء الله تكون هذه الزيارة منطلقاً لمرحلة أكثر ازدهاراً وحيوية في مسار هذه العلاقات».

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث رحبت ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة بالضيف، وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاءً بزيارته، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد الكبير إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسلطنة عمان، واصطفت ثلة من حرس الشرف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته، كما وقفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية بزيارة جلالته. وحلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء «قصر الوطن»، مشكلاً لوحة لعلم سلطنة عمان، كما تزينت معالم أبوظبي وشوارعها بأعلام السلطنة وعلى امتداد الطريق من مطار الرئاسة إلى قصر الوطن، والعبارات الأخوية الترحيبية بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، احتفاءً بزيارته إلى البلاد.

وقد كان في الاستقبال كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، وحميد سعيد عامر النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، ومحمد نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وصافح صاحب السمو رئيس الدولة الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة سلطان عمان، الذي يضم عدداً من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين، وهم كل من: صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ومعالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، الذي وصل أمس والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة لضيف البلاد الكبير، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقد رافق الطائرة، التي تقل صاحب الجلالة سلطان عمان لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية وترحيباً بضيف البلاد الكبير، حيث استأذن قائد السرب جلالته بمرافقة الطائرة إلى المطار مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

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