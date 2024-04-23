مؤتمر طب الأسرة يناقش الارتقاء بالخدمات ودور الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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ناقشت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السابع لشعبة الإمارات لطب الأسرة الارتقاء بمستوى الخدمات وجدة الرعاية الصحية ودور الذكاء الاصطناعي في التخصص. وشهد المؤتمر المنعقد في المركز التجاري العالمي في دبي، والذي يستمر حتى يوم غد، مشاركات تخصصية واسعة وحضوراً لافتاً لعدد من الشخصيات القيادية في الهيئات الصحية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة واسعة من الخبراء والأطباء والمعنيين بقطاع الرعاية الصحية وطب الأسرة.

وأكدت الدكتورة وديعة الشريف رئيس شعبة الإمارات لطب الأسرة أن المؤتمر يسعى إلى النهوض بمجال تخصصه، وإثراء معارف المتخصصين فيه لتقديم أرفع الخدمات وأجودها لجميع أفراد المجتمعات، مشددة في كلمتها خلال الحدث على دور الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والفرص التي تقدمها هذه التقنيات للارتقاء بكفاءة القرارات السريرية، وتحسين رعاية المرضى، وتبسيط عمليات الرعاية الصحية، بما ينسجم مع أهداف مئوية الإمارات 2071، والتي تدعو لإدخال هذه التقنيات الثورية في مسارات العمل السريري لخلق منظومة ديناميكية للابتكار، بشكل يضع الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول كل من يحتاجها.

كما أكدت أن طب الأسرة يحتل أهمية كبيرة في الوقاية والعلاج، «فبالنسبة للدول النامية لا سيما في المنطقة العربية، فإنه يجب أن يكون هذا الطب هو الهدف الأسمى للرعاية الصحية، وأن الحالة الصحية لأي أمة تشكل قاعدة الهرم لأي خدمات صحية».

برنامج إجادة

واستعرض الدكتور محمد فرغلي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر رئيس اللجنة العلمية لشعبة الإمارات لطب الأسرة، أحدث المستجدات حول برنامج إجادة الذي يعد أحدث أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في أكثر الدول تقدماً، وأطلقته هيئة الصحة بدبي، حيث يعتمد البرنامج في تنفيذه على تقنية الذكاء الاصطناعي التي يتم من خلالها تحديد الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ومنها على سبيل المثال السكري وضغط الدم، وفي حالة اكتشاف الذكاء الاصطناعي أياً من الأمراض المزمنة لدى شخص ما أو كان الشخص أساساً مريضاً فإن الذكاء الاصطناعي يحدد المرضى الأكثر تعرضاً لمضاعفات المرض ومن ثم يتم التدخل المبكر لمنع المضاعفات أو الحد منها.

مستجدات طبية

وقدم الدكتور إيدي نيدهام مدير البرنامج الرئيس الأكاديمي لبرنامج الإقامة في طب الأسرة بمستشفى أدفيرت هيلث وينتر بارك في الولايات المتحدة الأمريكية محاضرة مهمة استعرض خلالها أبرز 10 مستجدات طبية قائمة على الأدلة العلمية لعام 2024.

وشهد المؤتمر أيضاً العديد من الكلمات والحوارات الملهمة حول مواضيع حيوية مثل عدوى الجهاز التنفسي، وهشاشة العظام، وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، والنقرس، واضطرابات الجهاز الهضمي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في طب الأسرة وقطاع الرعاية الصحية عموماً.

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