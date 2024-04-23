إنقاذ حياة «سبعينية» توقف قلبها عدة مرات

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكن أطباء مستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من إنقاذ حياة زائرة من الجنسية الآسيوية في العقد السابع من العمر إثر تعرضها لتوقف في القلب لعدة مرات.

وقدِمت السبعينية إلى الدولة في زيارة للاطمئنان على ابنتها التي تعرضت لحادث مروري أليم، ونتيجة لحزنها الشديد أصيبت بتوقف مفاجئ في القلب تم نقلها على إثره إلى قسم الطوارئ بمستشفى الكويت بالشارقة، الذي بدوره أجرى إنعاشاً لها، حيث بادر الأطباء إلى إجراء العديد من الفحوصات الطبية، وتخطيط القلب، ليتبين وجود جلطة قلبية حادة وهبوط حاد في الدورة الدموية وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما تطلب سرعة في الاستجابة وتوفير العلاج الطبي اللازم للحفاظ على حياتها.

وأكد الدكتور كريم مصطفى، استشاري أمراض القلب، رئيس قسم الطوارئ في المستشفى، أن سرعة الاستجابة في جميع منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تأتي في إطار استراتيجية شمولية تضع المريض في مقدمة أولوياتها، وتنص على التعامل السريع مع مرضى الجلطات.

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