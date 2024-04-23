حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن غانم المري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن غانم علي المري، شقيق سعيد بن غانم علي المري، ووالد كل من غانم وأحمد محمد بن غانم المري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم جميل الصبر والسلوان لأهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سموه لمواساتهم في مصابهم الجلل. كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز