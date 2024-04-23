عبدالله بن سالم يشهد حفل الزفاف الجماعي «أفراح الإمارات»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل الزفاف الجماعي «أفراح الإمارات»، الذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة في منطقة قلب الشارقة. وصافح سمو نائب حاكم الشارقة لدى وصوله إلى موقع حفل الزفاف العرسان البالغ عددهم 16 عريساً، مباركاً لهم ولأسرهم هذه المناسبة السعيدة، وداعياً المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم ويرزقهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة والرحمة والذرية المباركة.

وتابع سموه العروض والفقرات الفنية الشعبية التي أحيتها الفرق الوطنية بمناسبة حفل الزفاف الجماعي، وتغنت خلالها بالوطن وقادته، وعكست التقاليد الاجتماعية والموروث الفني.

والتُقطت لسمو نائب حاكم الشارقة صورة جماعية مع العرسان، الذين دعوا الباري سبحانه أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة عزها وتقدمها وأفراحها في ظل القيادة الرشيدة.

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