مسؤول أممي: «دبي الإنسانية» تدعم تدفقاً أكثر كفاءة للإغاثة حول العالم

المصدر: دبي - وام

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أثنى أليكس ماريانيلي مدير مركز دعم سلسلة التوريد العالمي في برنامج الأغذية العالمي، على جهود «دبي الإنسانية»، في تعزيز سلامة وأمان المراكز الإنسانية، وأيضاً استضافة أكبر مركز إنساني عالمي، يدعم توافر وتدفق المواد الإغاثية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة على مستوى العالم.

وقال ماريانيلي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش الاجتماع العالمي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي للكشف عن هويتها الجديدة «دبي الإنسانية»، إن العمليات الإنسانية تطورت مع «دبي الإنسانية» منذ ما يقرب من 20 عاماً، ولا تزال تنمو، كما أن جميع المنظمات العالمية العاملة في مجال العمل الإنساني تفخر بتلك الشراكة مع دبي الإنسانية.

ولفت المسؤول الأممي إلى المساهمات المالية والمنح المقدمة من دولة الإمارات إلى الجهات الإنسانية ومن ضمنها برنامج الغذاء العالمي.

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