ذياب بن محمد يشيد بجهود تمكين الشباب ورفع مستوى مهاراتهم 

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات منتدى القادة للتعليم التقني والمهني المنعقد بالتزامن مع النسخة الـ15 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2024، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

واطلع سموه على المهارات التقنية والمهنية التي يجيدها الشباب الإماراتي، وأثنى على الجهود المبذولة لتمكين الشباب ورفع مستوى مهاراتهم التقنية والمهنية ليصبحوا قادة المستقبل.

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