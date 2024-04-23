فريق «عام الاستدامة» يطلق لعبة تعليمية تحاكي طبيعة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فريق عام الاستدامة في دولة الإمارات عن إطلاق لعبة «استدامة كرافت»، تزامناً مع يوم الأرض، وهي عالم تفاعلي فريد مصمم لتشجيع الصغار على تبنّي نهج الاستدامة من خلال تجربة ألعاب ثرية.

ولأنها مستوحاة من الطبيعة الجميلة والتنوع البيولوجي في دولة الإمارات توجّه لعبة «استدامة كرافت» اللاعبين نحو تبني السلوكيات المستدامة، وهي متاحة للتحميل من موقع ماينكرافت التعليمي ومتجر ماينكرافت. ويرافق النسخة المدرسية للعبة خمس خطط دراسية فريدة، لتوعية اللاعبين بممارسات الاستدامة.

وتعرض الخطط الدراسية المقدمة مع اللعبة مفاهيم تعليمية مهمة، مثل تحويل النفايات العضوية إلى سماد، وتسلط الضوء على التحديات البيئية، مثل التصحّر وتدهور أشجار القرم وفقدان الموائل، وتقديم رؤى قيّمة عن الاستهلاك المسؤول والمحافظة على البيئة والعمل المناخي الذي يساعد على التصدي لتغير المناخ. يمكن للمعلمين الاستفادة من هذه الدروس خلال حصصهم للإسهام في توفير بيئة تعليمية تفاعلية وممتعة.

يتكون عالم «استدامة كرافت» من خمس مناطق حيوية مختلفة، تمثل معالم دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الصحراء والبحار والمناطق الساحلية والجبال والمدينة.

وتستعرض كل منطقة حيوية عناصر تصميم تفصيلية مستوحاة من التنوع البيولوجي والنظم البيئية الفريدة في دولة الإمارات، مثل المها العربية وأشجار القرم والجِمال.

وعملت عائشة بن حيدر، من أعضاء الفريق الإبداعي في مبادرة عام الاستدامة، عن قرب مع مطوري اللعبة للتأكد من أن كل عناصر التصميم تعكس النظم البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاهتمام بالتفاصيل، مثل تصاميم الشخصيات وحتى إضافة الأزياء المعاد تدويرها.

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