عودة حركة السير في شارعي الوحدة وجمال عبدالناصر بالشارقة اليوم

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أنه تقرر إسقاط جميع المخالفات المرورية التي وقعت خلال فترة المنخفض الجوي، وذلك من باب المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي خلفتها تداعيات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، كما أن التعافي من آثار الأمطار سيكون قريباً بنسبة 100 %، لافتاً إلى أن سكان الإمارة كافة في أيدٍ أمينة، وأن جميع المسؤولين في الإمارة موجودون في الميدان، وقائمون بعمل جبار من أجل عودة الأمور إلى ما قبل هطول الأمطار.

تعاون

وقال، إن الأعمال كافة التي نفذتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الدفاع المدني بالإمارة، وبلدية الشارقة، والدوائر الأخرى، وبتعاون الجمهور، تكللت بالنجاح من خلال تضافر كافة تلك الجهات، مرجعاً ذلك النجاح إلى الاستعدادات الباكرة التي خصصتها فرق الطوارئ الميدانية من الكوادر القيادية والإشرافية والمهندسين والفنيين المتخصصين والمنقذين، ومنسقي بلاغات الطوارئ والعمال والسائقين، إضافةً إلى تجهيز المعدات اللوجستية قوامها العديد من الآليات والمضخات لسحب تجمعات مياه الأمطار، فضلاً عن المعدات والمركبات الثقيلة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

توجيهات

من جانبه أكد خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة أن كافة فرق الطوارئ بالشارقة تعمل على مدار الساعة لدرء آثار الأمطار التي سقطت مؤخراً، كما أن هناك توجيهاً من القيادة بفتح شارعي الوحدة وجمال عبدالناصر والطرق الموازية لها بنسبة 100 %، أمام الحركة المرورية خلال اليوم، سواء أكان فتحاً جزئياً أم كاملاً، وتوجه كافة المعدات والفرق العاملة إلى مدينة كلباء غداً، لافتاً إلى أن هناك تكاتفاً بين الجهات الحكومية والخاصة لدرء آثار ومخلفات الأمطار في تناغم وانسجام شديدين، إضافة إلى الكثير من المتطوعين سواء أكانوا مواطنين أم وافدين.

55 مليوناً

وقال، إن كمية الأمطار التي هطلت في منطقة السيوح خلال الأسبوع الماضي تقدر بـ 250 مليون غالون، تم التعامل معها بصورة احترافية، وستتم عودة الأمور إلى نصابها قريباً، كما أنه يتم يومياً عبر إحدى محطات الضخ ضخ 55 مليون غالون، لافتاً إلى أن كافة طرق الشارقة تعد سالكة، باستثناء شارعي الوحدة وعبدالناصر اللذين سيتم افتتاحهما نهاية اليوم، كما سيتم نقل كافة المعدات إلى منطقة كلباء للمساهمة في سحب المياه من الطرق والساحات والمناطق المنخفضة.

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