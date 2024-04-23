«دبي الخيرية» توزع سلالاً غذائية على 1000 أسرة متضررة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت جمعية دبي الخيرية، توزيع مساعدات إغاثية إنسانية عاجلة، للعديد من الأسر المتضررة في إمارة دبي، جراء منخفض «الهدير» الجوي والأمطار الغزيرة القياسية التي تأثرت بها البلاد مؤخراً.

وتمثلت هذه المساعدات في توزيع سلال غذائية تلبي احتياجات نحو ألف أسرة.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «تواجدت دبي الخيرية بفرق عملها منذ اليوم الأول في الميدان لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم المساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين؛ عملاً بالنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية، وضمن مسؤوليتها المجتمعية».

وذكر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن إرسال الإمدادات الغذائية للأسر المحاصرة منازلها بالمياه، يأتي في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات خاصة أثناء الظروف المناخية الاستثنائية، والتي ينجم عنها عدم القدرة على تأمين حاجاتهم الغذائية من خبز ومعلبات ومياه وعصائر وتمر وأجبان وبسكويت وغيرها من الاحتياجات العاجلة والأساسية، مشيراً إلى أنه تم توزيع سلال غذائية على ما يقارب 1000 مستفيد من هذه الأسر.

وأثنى أحمد السويدي على التدابير العاجلة والجهود العظيمة النموذجية التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية، والتعاضد المجتمعي الكبير، أثناء مواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد.

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