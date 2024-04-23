تعاون بين «زايد العليا» و«برجيل الطبية» لرعاية أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع «مدينة برجيل الطبية» المنشأة الرئيسة لمجموعة برجيل القابضة، لتقديم الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية لأصحاب الهمم.

تهدف المذكرة لاستكمال خدمات العلاج التأهيلي بعد العودة من الخارج، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وخدمة العلاج التأهيلي في مراكز الرعاية التابعة للمؤسسة، والاستفادة من الخدمات الطبية الأخرى لمدينة برجيل الطبية في مجال العلاج والوقاية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والدورات التدريبية لتطوير الكادر الفني في المؤسسة، وعمل خدمات مجتمعية على نطاق أوسع بالتعاون مع مدينة برجيل الطبية تخدم أصحاب الهمم في الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مدينة برجيل الطبية الدكتورة عائشة علي المهري نائب الرئيس التنفيذي، وجرت مراسم التوقيع بمقر مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بحضور الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وعدد من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتم مناقشة إمكانية تقديم خدمات علاج وظيفي ونطق وتعديل سلوك في مقر مركز أبوظبي للتوحد بالتعاون والإشراف من قسم الرعاية الصحية في أبوظبي.

وتوفر برجيل الطبية، خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة في مرحلة ما قبل وأثناء الحمل، بالتعاون مع قسم التقييم الشامل، والاستفادة من مرافق «برجيل دارك» لتأهيل منتسبي المؤسسة، إضافة إلى تعميم مبادرة «افحص» بشأن برنامج الفحص الدوري الشامل والمتكامل، للكشف المبكر للأمراض المزمنة للحد والوقاية منها.

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