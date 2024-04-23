1.8 مليار متر مكعب مياهاً جوفية تستخدم للري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد عبد الحميد مستشار الجودة البيئية في هيئة البيئة-أبوظبي، أن المياه الجوفية تعتبر المصدر الرئيس للمياه في إمارة أبوظبي، حيث بلغ إجمال الضخ السنوي منها في عام 2023 أكثر من 1.8 مليار متر مكعب، تستخدم للري والزراعة، وفي الغابات والمتنزهات والأعمال التجميلية.

وأشار في تصريح خاص بــ «البيان»، إلى العديد من الجهود الخاصة بدعم استدامة المياه الجوفية، والتي تتمثل في مراقبة الخزنات الجوفية، حيث تقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإدارة وتشغيل شبكة آبار لمراقبة الخزنات الجوفية، وتقييم حجم المخزون الجوفي كماً ونوعاً، وتتكون شبكة المراقبة من عدة آبار جوفية، منها عدة آبار مزودة بأجهزة رصد إلكترونية، فضلاً عن تطوير قواعد بيانات مركزية للمياه الجوفية، تحتوي على جميع البيانات الخاصة بموارد المياه في الإمارة، وإعداد أول خريطة هيدروجيولوجية لدولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحصر وتقييم استخدامات المياه الجوفية، من خلال حصر لجميع الآبار وتصنيفها، حيث تم حصر وتصنيف وتسجيل حوالي 118 ألف بئر جوفية في جميع أنحاء الإمارة، تم توثيقها في أول أطلس من نوعه للمياه الجوفية.

وأكد أن من هذه الجهود أيضاً، الشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية باستخدام مياه التحلية، للاستخدام في أوقات الطوارئ، حيث تم شحن 32 ألف متر مكعب يومياً من مياه التحلية لمدة 22 شهراً، لتكوين مخزوناً استراتيجياً من المياه العذبة، تكفي لإمداد الإمارة بالمياه في أوقات الطوارئ لمدة 90 يوماً، بمعدل إنتاج يومي 410 آلاف متر مكعب.

تأهيل

ولفت إلى الجهود المستدامة في الشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، للاستخدام في أغراض الري في المزارع على طريق أبوظبي – العين، في الختم والخزنة، ووقف تصريف هذه المياه إلى قناة المصفح، وهو ما يسهم في الاستخدام الآمن بيئياً لهذه النوعية من المياه، هذا بالإضافة إلى تأهيل حقول الآبار غير المستغلة، حيث قامت هيئة البيئة بتقييم حقول آبار المياه الجوفية غير المستغلة بأبو حصا بمنطقة الظفرة، واختيار أفضل 200 بئر، وتأهيلهم وتنميتهم، والمشروع الحالي يهدف إلى تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية لهذه الآبار، بعد مرور 5 سنوات على تأهيلهم، لضمان سلامتهم وصلاحيتهم للعمل في أي وقت، ومن المخطط في هذا العام، تنفيذ برنامج الصيانة على 100 بئر، من خلال الضخ المتدرج وتنظيف البئر.

وقال: تلعب العديد من العوامل محركاً ودوراً رئيساً في زيادة استهلاك المياه في إمارة أبوظبي، نذكر منها: زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، والتغييرات في أنماط الحياة، والحاجة إلي زيادة معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والعوامل البيئية والصحية، ويعتبر القطاع الزراعي المستهلك الرئيس للمياه الجوفية، بإجمالي كميات تقدر بحوالي 1480 مليون متر مكعب سنوياً، لذلك تبذل حكومة أبوظبي العديد من الجهود للمحافظة على هذا المصدر الاستراتيجي من المياه للأجيال القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز