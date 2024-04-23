استعراض إنجازات التوطين في «الخاص» مع وفد قطري

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر الشقيقة، خلال زيارته الدولة على رأس وفد وزارة العمل القطرية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل، كما اطلع الوفد القطري على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وذلك بحضور خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والشيخة نجوى آل ثاني، وكيل وزارة العمل القطرية المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وعدد من المسؤولين المعنيين في كلتا الوزارتين.

وتم خلال زيارة الوفد القطري استعراض مبادرات برنامج «نافس» والتشريعات والقرارات الداعمة لجهود التوطين في القطاع الخاص والنتائج غير المسبوقة في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل.

كما تم استعراض آليات وممارسات منظومة الرقابة والتوعية والتفتيش التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك منظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب الاطلاع على آليات وسبل تسوية المنازعات العمالية في الدولة وأبرز نتائج التحديث والتطوير المستمر للبنية التشريعية في تعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية.

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